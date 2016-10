12 Out 2016, 15:31h

Da Beira vê-se o grande palco do Mundo Presidente da República considerou António Guterres “o melhor de todos nós” e Eduardo Lourenço diz que a sua eleição é o acontecimento nacional mais importante a seguir ao 25 de Abril António Guterres é o novo secretário-geral da ONU e a sua eleição confirma o prestígio internacional do antigo Primeiro-Ministro e a sua (reconhecida) capacidade para estabelecer pontes, gerar consensos e promover o diálogo. Numa corrida que se adivinhava difícil, Guterres foi capaz de convencer a ONU de que era o melhor candidato e que, nos próximos cinco anos, conseguirá ajudar a construir um mundo melhor. O antigo Primeiro-Ministro chega assim a um dos cargos mais importantes do mundo, levando com ele a esperança e a capacidade de diálogo que todos lhe reconhecem. Guterres é, sempre foi, um conciliador. É essa a imagem que muitos guardam dele dos anos em que militou no Poder Local, na Assembleia Municipal do Fundão, a que presidiu e onde se bateu pela melhoria das condições de vida dos que aqui resistiram e quiseram ficar. A fidelidade às terras a que o unem laços familiares aproximaram-no sempre da região. Numa mensagem dirigida à Câmara do Fundão a propósito dos 250 anos do concelho (e que integrará o Álbum dos 40 anos do Poder Local Democrático, que Paulo Silveira está a preparar) , Guterres fala dessa ligação tão especial e de como esses laços permanecerão para sempre. “Como filho dessas terras, às quais me unem laços familiares e sentimentais indestrutíveis, sempre fiz questão de participar nos órgãos autárquicos do Concelho. A eleição e desempenho como membro da Assembleia Municipal do Fundão representou para mim uma importantíssima e inesquecível experiência de trabalho em prol da comunidade. Senti-me útil à terra que tenho como minha e isso foi motivo de grande satisfação pessoal. Como candidato a deputado, sempre fiz questão de integrar a lista do círculo de Castelo Branco, um gesto que pretendi que tivesse uma clara leitura política de ligação do eleito aos eleitores que representa. Em qualquer dos casos tive oportunidade de obter um conhecimento profundo dos problemas locais e dos sacrifícios das populações, sobretudo nas zonas mais isoladas, na luta quotidiana pela melhoria das suas condições de vida”. António Guterres tomará posse como secretário-geral da ONU em janeiro. Foi alto- comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), entre junho de 2005 e dezembro de 2015, período durante o qual promoveu “uma profunda reforma estrutural”, reduzindo o número de funcionários em 20 por cento e triplicando o volume de atividades do organismo, num mandato marcado por algumas das maiores crises de refugiados e deslocados das últimas décadas, nomeadamente devido aos conflitos na Síria, Iraque, Sudão do Sul, República Centro-Africana e Iémen. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa classificou-o como “o melhor de todos nós” e o ensaísta Eduardo Lourenço já considerou que a sua eleição é o acontecimento mais importante para Portugal, a seguir ao 25 de Abril. Tem 67 anos, nasceu a 30 de abril de 1949 na freguesia de Santos-o-Velho, em Lisboa, tendo a sua infância sido dividida entre a capital e a terra natal da mãe, Donas, na Beira Baixa. Aluno brilhante, licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico, com a classificação final de 19 valores. Profundamente católico, envolve-se, nas discussões religiosas e sociais do “Grupo da Luz” em 1972, filia-se no Partido Socialista. Chega ao parlamento português em 1976 e é deputado ao longo de 17 anos, chegando a líder da bancada socialista, liderando sempre a lista de candidatos do PS à Assembleia da República pelo círculo eleitoral de Castelo Branco. Em 1995, com a vitória eleitoral do PS, pôs fim a dez anos de governação de Cavaco Silva. Esteve seis anos à frente do Governo. Demitiu-se em 2001, na sequência da derrota eleitoral do PS nas eleições autárquicas, decisão que justificou com a necessidade de evitar que o país, “num momento de crise internacional” caísse num “pântano político”. Toda a reportagem na edição semanal. Por: Lúcia Reis