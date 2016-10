12 Out 2016, 15:29h

A celebração de uma universidade Reitor reafirmou o compromisso da Universidade da Beira Interior com o ensino da ciência. Sessão também ficou marcada pela atribuição de três “honoris causa”. “UMA UBI mais viva e mais vibrante”. Os objetivos de crescimento e consolidação mantêm-se inscritos nos desígnios da Universidade da Beira Interior e foram relembrados na cerimónia de abertura do ano académico, realizada segunda-feira, dia 10 de outubro, data em que também se assinala o dia em que a comissão instaladora do Instituto Politécnico da Covilhã tomou posse, dando início ao que mais tarde viria a ser a UBI. Foi há 42 anos e desde essa altura o ensino superior na cidade percorreu um longo caminho. “Um percurso de esforço e de perseverança”, definiu o reitor da UBI, António Fidalgo, lembrando que nesse caminho também não faltaram a superação de obstáculos e a obtenção de sucessos. Entre os mais recentes, a inclusão da UBI no ranking da Times Higher Education que colocou, pela primeira vez, esta instituição entre as melhores universidades do mundo. Mais pormenores na edição semanal. Por: Catarina Canotilho