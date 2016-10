12 Out 2016, 15:27h



21 homenageados no Dia da Cidade

São 21 as personalidades e instituições homenageadas no 146.º aniversário da Cidade, no 20 de outubro. A Câmara decidiu atribuir a Medalha de Mérito Municipal de ouro à Escola Secundaria Frei Heitor Pinto e a Francisco Carlos Ferreira, Pedro Roseta e Alfredo Pinto da Silva (a título póstumo), os três primeiros deputados da Covilhã eleitos após o 25 de Abril para a Assembleia Constituinte

Com a Medalha de Mérito Municipal de prata serão distinguidos: Núcleo da Liga dos Combatentes; Casa Leão; Agência Paraíso; Companhia de Jesus (Francisco Salvador Rodrigues); Alberto Alçada Rosa; Carlos Fernandes (sargento da GNR de Montanha); prof. José Alberto Lopes da Silva; prof. Paulo Jorge de Matos Lopes; Maria Clara (Rancho da Boidobra); Maria dos Prazeres Simões (Paul); António Fernandes, empresário; Celso de Almeida Batista, comerciante; Vítor Mariano, empresário; Rui Cardoso, empresário; Francisco Ferreira Marques (titulo póstumo); José Casimiro Quintela(titulo póstumo); João Alves Santos Malta(titulo póstumo).

As comemorações dos 146 anos da elevação da Covilhã à categoria de cidade tiveram início no dia 12 e prolongam-se até ao fim do mês, com um programa diversificado com atividades culturais, sociais e recreativas que prometem animar a cidade. A sessão solene no 20 de outubro, com a homenagem a 21 personalidades e instituições do concelho, assume particular relevância. Destaque ainda para a inauguração do painel que irá integrar o futuro “Jardim do Conhecimento” que resultará da reabilitação da zona traseira do edifício dos Paços do Concelho, com esculturas em aço corten, representando quatro covilhanenses que se distinguiram nas áreas das ciências naturais, ciências humanas, artes plásticas e ciências históricas: António Santos Viegas; Manuel Morais Silva Ramos; Manuel Nunes Geraldes; e Luís Fernando Carvalho Dias. Neste quadro festivo, a autarquia vai ainda lançar a primeira pedra do jardim das Artes, investimento da ordem de ; o Gabinete do Emigrante; e o Orçamento Participativo de 2017.

PROGRAMA

Dia 13- 15 horas, XI Congresso AICEI (ver página 11). Dia 14- 14.30, espetáculo “Máscara: Rostos do Conhecimento”, Museu Lanifícios; 21.30, Teatro Municipal (TM), Recriação histórica (Epabi, Sons e Ecos e Grupo Artelier). Dia 15 – 10h00: Rua 6 de Setembro, inauguração Jardim do Conhecimento;11.15, Largo Infantaria 21, exposição “Rua Móvel”, Flores do Redondo; 15.15, Salão Nobre Câmara (SNC), Gabinete do Emigrante, sec. Estado das Comunidades;16h. Canto Alentejano; 21.30, TM, gala do fado. Dia 16 – 10h: recriação Feira S. Miguel em Lisboa; Dia 17- 10h, Biblioteca Municipal (BM), livro de Teresa Reis; 10h, SNC, protocolos com instituições. Dia18 – 9 h. Biblioteca UBI: colóquio A Lã e a Neve. Dia 19 – 14h. Latada da UBI; 21h. TM, filme Paixão do Operário; 21.30: Café da Banda, livro de Rogélia Proença. Dia 20 (feriado municipal) – 9.45, içar das bandeiras; 10h. sessão da A. Municipal; 15h. Primeira pedra do Jardim das Artes; 16h. SNC, contrato do jardim das Artes com o sec. Estado das Autarquias;16.30, SNC, homenagem a personalidades; 21h. Misericórdia, concerto “La Renaissance”, ACBI. Dia 21 – 10 h. SNC: protocolo escola Heitor Pinto, com a sec. Estado da Educação; 17.30, homenagem funcionários do Município; 21.30, TM, concerto Lena D´Água. Dia 22 – 10 h. inauguração de obras nas freguesias; 15h. Quinta da Amoreira, Desfile trajes do século XVIII até hoje; 15.30, GER C. Melo, desfile de vestuário profissional; 21.30, TM, concerto com Câmara Pereira, Harmónicas Ponte Sôr e Ana Sofia Varela, organização Centro Social Vila do Carvalho. Dia 23 – 15 h. TM: diplomas a alunos. Dia 25- 15 h. 2.º aniversário Centro de Ativ’Idades. Dia 26- 10 h. BM: concurso de leitura; 15h. Chá com Biscoitos Especial 20 de Outubro. Dia 28 – 14 h. Auditório Municipal: Encontro Caminhos de Santiago. Dia 29 - 10h. SNC: lançamento de obras e inaugurações do Orçamento Participativo 2016; Apresentação OP 2017; 15h BM: Conferência “Minas da Panasqueira”. Dia 30 - Freguesias do concelho, inaugurações de obras.