12 Out 2016, 15:24h

Apoios para novos projetos no território Ana Abrunhosa apresentou este programa em Castelo Branco. Serão apioados projetos até 235 mil euros na área destes territórios. A PRESIDENTE da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Ana Abrunhosa, anunciou esta semana o desenvolvimento de um programa de apoio ao investimento para os territórios de baixa densidade para projetos até 235 mil euros. “Em relação aos territórios de baixa densidade, há preocupações grandes com esta questão e estamos a desenvolver um programa de apoio para projetos de investimento nestes territórios”, afirmou. Toda a informação na edição semanal. Tempo de leitura: 1 m Votar: 1

