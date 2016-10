9 Out 2016, 22:54h

Sp. Covilhã consegue primeira vitória caseira O Sp. Covilhã alcançou, este domingo, a primeira vitória caseira da temporada na II Liga de futebol, ao receber e derrotar o Famalicão por 2-1, em jogo da nona jornada. Harramiz e Davidson fizeram os golos serranos, que começaram a perder. Com o triunfo, o Sp. Covilhã salta para o 17.º lugar e fica apenas a um ponto da primeira equipa acima da linha-de-água. No Campeonato de Portugal, empate no jogo grande da série E entre o líder Sertanense e o Benfica C. Branco (0-0), numa tarde em que o Oleiros ganhou (2-1) ao Carapinheirense. O Sernache perdeu em casa com o Operário (1-2). Na série D, o Gouveia goleou a Académica SF por 4-0. Na Liga Bricomarché, jornada 3: IPCB 1 – UD Belmonte 1 Proença-a-Nova 1 – Águias Moradal 2 Pedrógão São Pedro 1 – Idanhense 4 Vila Velha Ródão 3 – Académico Fundão 1 Alcains 6 – AD Estação/AAUBI 0 Folgou: Atalaia do Campo Lidera o Águias do Moradal com nove pontos. Na I Divisão Distrital da Guarda, jornada 3: Vilar Formoso 0 – Trancoso 3 Manteigas 0 – Sporting Sabugal 1 Vila Cortez 1 – Figueirense 2 Vilanovenses 3 – Meda 3 Soito 1 – São Romão 2 Aguiar Beira 3 – Almeida 0 Folgou: Fornos Algodres Lideram o Sabugal e o Trancoso com sete pontos. Por: Filipe Sanches