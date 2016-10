Desporto (JF Diário)

8 Out 2016, 23:42h

Fundão entra a perder no campeonato de futsal A Desportiva do Fundão entrou a perder na I Divisão Nacional de futsal, com uma goleada sofrida na visita ao Belenenses, este sábado (7-3). Teka até colocou os fundanenses na frente, mas os azuis viraram para 2-1 ainda na primeira parte. Após o intervalo, o Belenenses "disparou" para 4-1 apenas em dois minutos e deixou em muito maus lençóis a equipa de Adil Amarante, que praticamente atirou a toalha ao chão. Tunha e Jander, dois antigos jogadores do Fundão assinaram quatro dos sete golos azuis. Na reta final, a Desportiva ainda marcou duas vezes, por intermédio do último reforço da equipa, o brasileiro Danilo Hugo, mas era tarde demais. Na II Divisão Nacional, o Cariense goleou o Pedreles por 9-2, o Casal de Cinza perdeu em casa com o Ossela (0-4), o Boa Esperança ganhou 4-3 ao NS Pombal e o Ladoeiro perdeu em casa com o ADR Mata (4-5). Por: Filipe Sanches

