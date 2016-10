7 Out 2016, 17:13h

Seia vai ser capital do cinema ambiental a partir de sábado O 22.º Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que começa no sábado em Seia, fará daquela cidade do distrito da Guarda a "capital do cinema ambiental", disse hoje à agência Lusa o diretor. O festival CineEco, organizado pela Câmara Municipal de Seia, vai decorrer até ao dia 15, sob o signo "Nuclear: Não Obrigado!" e tem a concurso cerca de 100 filmes, de mais de 20 países. "O festival deste ano conta com a presença de realizadores de vários países: Holanda, França, Itália, Espanha, Brasil, Argentina, Irão e Portugal", adiantou o seu diretor Mário Branquinho. Segundo o responsável, está também prevista a presença dos diretores do Festival de Ambiente do Irão e de "muitos outros convidados especiais, fazendo de Seia a capital do cinema ambiental, com ‘filmes que podem mudar o mundo', como se pode ler no catálogo do festival". "O festival convidado deste ano é o FINCA - Festival de Cinema de Ambiente de Buenos Aires cuja diretora, Florência Santucho, integra o júri da competição internacional longas [metragens], sendo também exibido o filme vencedor da última edição deste festival", acrescentou. O 22.º Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que vai decorrer na Casa Municipal da Cultura de Seia, inclui na seleção oficial filmes repartidos por várias secções competitivas como longas, médias e curtas-metragens internacionais, séries, documentários e reportagens de televisão, longas e curtas-metragens da lusofonia, panorama regional e sessões especiais. Na competição internacional de longas-metragens estão filmes como "A Morte Diária", de Daniel Lentini (Brasil), "Rio Corgo", de Maya Kosa & Sérgio da Costa (Suíça/Portugal), "A Vida Em Chamas", de Manuel H. Martín (Espanha), "Flores do Futuro: Dobra Voda", de Valérie Valette (França), "O Normal É Mais Que Um Filme", de Renee Scheltema (África do Sul), e "Sempre a Terra", de Sarah Grohnert (Nova Zelândia). A competição oficial vai abrir no sábado, às 21:30, com "A Suplicação-Vozes para Chernobyl (La Supplication-Voices for Chernobyl)", de Pol Cruchten, (Luxemburgo), um documentário ficcionado, com base no livro "Vozes de Chernobyl", da bielorrussa Svetlana Alexievitch, Prémio Nobel da Literatura 2015. Segundo Mário Branquinho, em debate estarão também "algumas reportagens sobre a central nuclear de Almaraz e das preocupações de segurança que representa, sobretudo para Espanha e também para Portugal". O certame inclui ainda um conjunto de atividades como conferências, concertos, ‘workshops' e exposições. O CineEco também contempla a realização de sessões infantis e para os alunos das escolas do concelho de Seia. O festival, que decorre de forma ininterrupta, desde 1995, por iniciativa da Câmara Municipal de Seia, é um dos festivais de cinema ambiental mais antigos do mundo e um dos fundadores da plataforma internacional Green Film Network, que congrega 28 festivais internacionais da categoria ambiente.