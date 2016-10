5 Out 2016, 20:27h

Brasileiro Davidson foi dos jogadores serranos mais ativos (JF/Filipe Pinto) Históricos do futebol nacional sem pontaria no acerto de calendário Dois dos mais antigos clubes portugueses defrontaram-se esta quarta-feira em jogo em atraso da sexta jornada da II Liga de futebol. Sp. Covilhã e Académica de Coimbra lutaram e honraram os emblemas, mas não conseguiram desfazer o empate (0-0). O resultado agrada mais aos estudantes, que tiveram de apostar mais na defesa, sobretudo na reta final do encontro, quando ficaram reduzidos a dez jogadores. Para os serranos, o ponto conquistado sabe a pouco, como disse no final o treinador Filipe Gouveia. "Hoje já senti a equipa mais solta e os jogadores mais confiantes. Trabalharam muito e mereciam claramente outro resultado, tendo em conta as várias oportunidades criadas", sublinhou. Na primeira parte, Ofori e Chaby, em duas boas iniciativas do lado direito, remataram ao lado, num período em que a Académica apostou tudo nas bolas paradas criando também alguns sustos ao último reduto covilhanense. Após o intervalo, o domínio serrano acentuou-se. Harramiz falhou por pouco uma emenda ao segundo poste, após cruzamento de Chaby, elemento que está a subir de forma e que poderá ser um peça fundamental daqui para a frente. Foi dele que saiu uma das melhores oportunidades, aos 64 minutos, quando rematou à barra. Chaby tenta escapar a Diogo Coelho (JF/Filipe Pinto) Quando Nuno Santos viu o segundo amarelo e consequente vermelho, a Académica foi obrigada a recuar para junto da sua área e aí valeu-se do poderoso jogo aéreo de João Real (figura de referência da Briosa, mas formado na Covilhã) e da inspiração do guarda-redes Ricardo Ribeiro, que por duas vezes negou golos quase certos a Soares e Zé Pedro. "Ainda não estamos com a sorte do nosso lado, mas há de vir o dia em que a bola bate no poste e entra. Quem trabalha como nós, vai ser feliz, tenho a certeza", afirma o técnico do Sp. Covilhã. Do lado da Académica, Costinha admitiu, sem pruridos, que o ponto lhe sabe muito bem, pois é obtido "frente a um Sp. Covilhã muito forte e cuja qualidade não está refletida na tabela classificativa". O Sp. Covilhã alcançou o Ac. Viseu no 20.º lugar (seis pontos) e no próximo domingo faz o outro jogo em atraso, novamente em casa, frente ao Famalicão. A Académica está na sétima posição, com 15 pontos. FICHA Jogo no Estádio José Santos Pinto, na Covilhã. Sporting da Covilhã - Académica, 0-0. Equipas: - Sporting da Covilhã: Igor Rodrigues, Mike, Zé Pedro, Joel, Soares, Djikine, Gilberto, Ofori (Harramiz, 60), Davidson, Ponde e Chaby (Luís Pinto, 71). (Suplentes: Igor Rodrigues, Luís Pinto, Bokila, Harramiz, Zarabi, Diarra e Diogo Gaspar). Treinador: Filipe Gouveia. - Académica: Ricardo, Nii Plange, Real, Diogo Coelho, Nuno Santos, Fesrnando, Kaká, Traquina, Ohemeng (Marinho, 69), Pedro Nuno (Jimmy, 65) e Tozé (Makonda, 73). (Suplentes: José Costa, Makonda, Marinho, Rui Miguel, Nuno Piloto, Yuri Matias e Jimmy). Treinador: Costinha. Árbitro: João Capela (AF Lisboa). Ação disciplinar: Cartão amarelo a Ponde (2), Nii Plange (41), Diogo Coelho (42), Ofori (44), Nuno Santos (50 e 73), Zé Pedro (85), Luís Pinto (89) e Makonda (90+6). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos a Nuno Santos (73). Assistência: Cerca de 2.500 espectadores. Por: Filipe Sanches