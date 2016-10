5 Out 2016, 15:45h

O que pode ver nos próximos dias na região O JF recomenda: EMMY CURL é a senhora que se segu e no palco da Moagem no FUNDÃO. Integrado na iniciativa “Sons à Sexta” a cantora Emmy Curl. Dia 7 de outubro, às 22 horas. Bilhetes a cinco euros. TEATRO As Classes de Teatro da Estação Teatral iniciam novo ano lectivo no próximo sábado, dia 8 de outubro, às 11 horas na Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade no FUNDÃO. Este projecto de formação da ESTE que culmina em Junho de 2017 com a apresentação de um espectáculo, é dirigido a pessoas de todas as idades a partir dos 6 anos. A 16 de outubro, domingo, a partir das 16 horas, a Casa da Cultura da SERTÃ vai receber a visita de diversos personagens do “Feiticeiro de Oz” que pretendem partir “A Caminho de Oz”. Esta peça de teatro conta com as conhecidas personagens Dorothy, o Leão, o Espantalho e o Homem de Lata que irão explorar e descobrir o caminho para Oz, pela estrada de tijolos amarelos, vivendo diversas aventuras até chegarem ao seu desejado destino. EXPOSIÇÕES “Derme” de Luís Fernandes, um conjunto de obras de pintura, gravura e escultura realizadas entre 2007-2016, é a exposição que pode ser vista até 20 de novembro, no antigo edifício dos CTT, em CASTELO BRANCO. Até 30 de outubro, pode ver-se no Museu de Arte Sacra, na COVILHÃ, a exposição “Pedaços de uma Outra Arte”, em azulejo alicatado, da autoria do fundanense José Freire. Até 6 de novembro, de 3.ª feira a domingo das 10h00 às 18h00, a Tinturaria na COVILHÃ acolhe a exposição de fotografia “Gentes da Beira”, de António Supico. O Centro Ciência Viva da Floresta de PROENÇA-A-NOVA recebe até 30 de outubro “Insetos em Ordem”, uma exposição científica para todos os públicos sobre a biodiversidade de insetos comuns de fauna ibérica e europeia que inclui exemplares de uma coleção biológica pertencentes a mais de 50 espécies de insetos, referentes a 14 ordens. INICIATIVAS No dia 11 de outubro assinala-se o Dia Mundial Doente Reumático. Nesse sentido a LAPA e a Farmácia de S. João na COVILHÃ não ficam indiferentes e para celebrar este dia promovem no âmbito do projeto “+ saúde – dor” um programa diversificado no sentido de sensibilizar e consciencializar as pessoas para hábitos de vida mais saudáveis. Esta caminhada é ajustada aos seus participantes, terá início as 9 e 30 na Sede da Lapa e irá finalizar na Lapa com um almoço convívio entre os participantes. “Lince ou Gato” de José Ferraz Alçada, é o livro que será lamçado no dia 8 de outubro, pelas 16 horas, no Auditório do Museu Judaico de BELMONTE. Sob o lema “10 anos, 10 desejos, uma década de histórias”, o Centro Hospitalar da Cova da Beira promove até 9 de outubro a Semana do Bébé. Uma iniciativa que visa a melhoria da qualidade de vida e promoção da saúde infantil, e que para além de ser pioneira no país representa uma verdadeira aliança entre o Hospital e a Comunidade. Durante estes dias decorrem no FUNDÃO, COVILHÃ E BELMONTE várias iniciativas. Na circunstância da atribuição do grau de ‘doutor honoris causa’ pela Universidade da Beira Interior (UBI), na cerimónia de abertura do ano académico 2016/2017, no dia 10 de outubro, a Câmara Municipal de CASTELO BRANCO apresenta, no dia 8 de outubro, às 15 horas, no Museu Tavares Proença Júnior, em Castelo Branco, a mais recente obra do poeta albicastrense António Salvado. “Poemas Escolhidos” reúne, pela mão do autor, uma seleção de textos produzidos ao longo de mais de 50 anos de vida Literária. O Orfeão da COVILHÃ está a celebrar 90 anos. Dia 16, com a inauguração da Exposição dos 90 anos e no dia 18 realiza um concerto dos melhores alunos do Conservatório. Dia 19 – 17 horas, Auditório das Sessões Solenes da UBI, Concerto de Homenagem aos Maestros do Orfeão com o Orfeão e Conservatório, Coro de Câmara Universidade Lisboa e Coro Regina Coeli. Dia 20 -11 horas, missa em homenagem aos orfeonistas, maestros, diretores e sócios já falecidos na Igreja da Misericórdia; 13 horas, almoço de aniversário no Solneve; 16, Sessão Solene na sede do Orfeão (Rua Nuno Álvares Pereira); 17.30 – Porto de Honra. Dia 21 - Aniversário do Conservatório, concerto da Orquestra dos Professores na sede do Orfeão. Dia 22 - Dia de S. Cecília (padroeira dos músicos) , concerto da EPABI.