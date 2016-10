5 Out 2016, 15:34h

EDITORIAL

Da província... Quantas vezes a forma de olhar para o Interior não está inquinada por uma bafienta condescendência para com a longínqua e pobre “província”? Folheando as páginas do Programa Nacional para a Coesão Territorial, ao qual o Jornal do Fundão dá especial destaque nesta edição, não deixamos de reconhecer as velhas dinâmicas presentes nos quadros de diagnóstico que ilustram parte do longo documento que elenca um conjunto de 155 medidas transversais a vários ministérios para se tentar mitigar as profundas desigualdades territoriais. Os quadros e os mapas onde estão plasmadas as dinâmicas demográficas, as centralidades e pendularidades, a atratividade territorial, etc, são velhos conhecidos para quem olha estes fenómenos com alguma proximidade. Estes gráficos, que, agora, reconhecemos não passam de velhos retratos de família pendurados nas nossas paredes comuns, que nos colocam a realidade na devida perspetiva, e que de tanto olharmos para eles, já passam desapercebidos. Há, porém, neste documento da lavra da Unidade de Missão para a Valorização do Interior uma passagem particularmente reveladora, porque certeira, e que vale a pena transcrever na íntegra: “Há uma clara sensação de que, de uma forma geral, a imagem e as perceções relativas ao Interior de Portugal se encontram muito desajustadas relativamente ao seu real valor, ou seja, de que existe um gap de perceção e um défice de conhecimento sobre a qualidade dos recursos e ofertas destes territórios, das dinâmicas que neles se têm vindo a afirmar, bem como das inúmeras oportunidades que neles poderão ser aproveitadas e potenciadas. Não existe, inclusivamente, uma ideia muito clara sobre o que é e o que representa o “Interior de Portugal”, antes associações a outras realidades, geralmente bastante redutoras e/ou distorcidas sobre o mesmo. Tal acontece por diversos motivos - fraca presença mediática dos territórios, dos seus agentes e das iniciativas que desenvolvem, gerando baixos níveis de notoriedade; iniciativas de promoção muito atomizadas e limitadas; desarticulação entre esforços realizados, mensagens e públicos-alvo; limitado domínio de canais de comercialização e de comunicação; estratégias de branding pouco claras; etc.” São as feridas do preconceito, da invisibilidade e da divisão expostas num parágrafo esclarecedor. A verdade é que a forma como se lida e olha para as maleitas da interioridade tem, tantas vezes, como ponto de partida , bases absolutamente distorcidas da realidade, ainda eivadas por uma bafienta abordagem de olhar a longínqua e atrasada “província”. Uma distorção da realidade que leva à atitude de condescendência para com um território que não precisa de pena, mas, sim, de condições mínimas para se impor nos setores onde tem mais potencial. Porque, informamos, por aqui não se sofre de incapacidade crónica. Mas a culpa nem sempre mora longe. E a nossa responsabilidade, enquanto região, é a de também contribuir para alterar definitivamente o filtro das perspetivas exteriores. A união da Beira em torno de interesses comuns seria uma grande vitória e um bom início de conversa. Tornar-nos mais visíveis, presentes, insistentes e, sobretudo, audíveis. Porque nestas coisas, a tão apreciada política de capelinha vale menos que nada. E nem precisamos de gráficos. Basta olhar em volta. Por: Nuno Francisco