Há plano. Agora que venha a ação O Jornal do Fundão revela o Programa Nacional para Coesão Territorial que é aprovado esta quinta-feira pelo Conselho de Ministros. São estas algumas medidas para apoiar o Interior. Seis meses de trabalho foi quanto foi preciso para encontrar 155 medidas para alavancar o interior, um território que representa dois terços do país. A Unidade de Missão para a Valorização do Interior (UMVI), cuja coordenação foi nomeada em março, tem pronto o Programa Nacional para Coesão Territorial. O documento foi apresentado na segunda-feira ao conselho consultivo daquela entidade. Uma semana antes tinha sido dado a conhecer ao Conselho de Concertação Territorial, presidido pelo Primeiro Ministro, António Costa. Esta quinta-feira, dia 6, é votado em Conselho de Ministros, seguindo-se nas próximas semanas a sua apresentação pública em cerimónia que acontecerá numa das regiões do Interior. Na preparação do Programa Nacional, a UMVI desenvolveu um processo alargado de consulta e de interação com variadas entidades, ministérios e comunidades intermunicipais inclusive, que deram os seus contributos. A equipa coordenadora da unidade, Helena Freitas e João Paulo Catarino, participou ainda em “dezenas” de colóquios, jornadas, fóruns e palestras. No documento é destacada a participação no “12.º encontro Fórum, Cidadania e Territórios: recomendações da sociedade civil” que se realizou em Juncal do Campo, no concelho de Castelo Branco. O programa elenca 155 medidas, na sua maioria de iniciativa governamental, e uma agenda para o Interior que integra oito iniciativas de caráter temático. As medidas encontram-se identificadas em cinco eixos de intervenção: um território do Interior “Mais Coeso”, “Mais Competitivo”, “Mais Sustentável”, “Mais Conectado” e “Mais Colaborativo”. Notícia completa na edição semanal. Por: Célia Domingues