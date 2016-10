5 Out 2016, 15:27h

Nomes que podem agitar as autárquicas Autárquicas já mexem. Distritais e concelhias lançam nomes, na esperança de que possam gerar consensos. Nestas lides eleitorais, há sempre perfis indiscutíveis e outros menos prováveis. Nomes há muitos, mas certezas absolutas ainda são poucas… Se dependesse de confirmação oficial nesta altura do campeonato, não haveria candidatos às eleições autárquicas do próximo ano. A esta distância, poucos, muito poucos, assumem, para já, a corrida, preferindo esperar para verem como “param as modas” e em que cenários vão ter de atuar. Veja-se o caso da Covilhã. Carlos Pinto é, por enquanto, a maior dúvida, podendo condicionar, inclusivamente outras opções à direita. O antigo presidente da Câmara que dirigiu a autarquia sempre com maiorias e eleito pelo PSD pode regressar após quatro anos afastado da política ativa. Ou encabeçando uma lista independente ou até mesmo voltar a liderar os social-democratas que perderam de forma categórica a autarquia para o PS nas últimas eleições, ficando reduzidos a um único vereador. Há vários cenários possíveis. Reportagem completa na edição semanal. Lúcia Reis, Catarina Canotilho, Filipe Sanches e Célia Domingues