5 Out 2016, 15:24h

Diminuição de clientes leva CIMD a fazer despedimentos Empresa tem estado a dispensar trabalhadores desde que mudou da Zona Industrial para a antiga Eres. Esta semana foram despedidos mais 43 trabalhadores. A CIMD - Companhia Industrial de Materiais Duros, SA, que está a laborar, desde o início do ano, no antigo edifício da Eres, junto ao chamado Bairro da Cartel, dispensou, no início desta semana, mais cerca de quatro dezenas de trabalhadores. A empresa, que chegou a ser uma das maiores empregadoras da Zona Industrial do Fundão, começou a despedir no mês de janeiro. De então para cá, já reduziu o quadro de pessoal para menos de metade. “Vamos ficar com 60 trabalhadores”, confirmou, laconicamente, ao JF o diretor-geral da CIMD, Carlos Morgadinho, remetendo quaisquer outras informações para um comunicado que deverá ser divulgado no final desta semana. Mais informação na edição semanal. Por: Lúcia Reis