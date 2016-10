5 Out 2016, 15:22h

Milhões para requalificar escolas Investimento em duas secundárias em Castelo Branco e outra no Fundão ascende a quatro milhões de euros. Três escolas do distrito de Castelo Branco vão receber um investimento total de oito milhões de euros, no âmbito do acordo de colaboração celebrado entre o Ministério da Educação e o município local. As escolas secundárias Nuno Álvares e Amato Lusitano, em Castelo Branco e secundária do Fundão fazem parte da lista dos 12 protocolos que o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, assinou em Castelo Branco, para requalificação de escolas, no âmbito do Portugal 2020, com 11 municípios da região Centro, num investimento de mais de 16 milhões de euros. Toda a informação na edição semanal. Por: Célia Domingues