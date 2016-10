Desporto (JF Diário)

3 Out 2016, 00:27h

Águias do Moradal destaca-se no distrital O Águias do Moradal é líder isolado da Liga Bricomarché Castelo Branco, sendo a única equipa com duas vitórias nas duas jornadas realizadas. Este domingo bateu o Pedrógão por 2-1. Resultados da jornada 2: Belmonte 3-1 ADC Proença-a-Nova Águias do Moradal 2-1 Pedrogão Idanhense 3-0 Vila Velha de Ródão Ac. Fundão 0-0 Alcains AD Estação 2-1 Atalaia do Campo Folgou o IPCB Na I Divisão Distrital da Guarda, ninguém ganhou as duas jornadas, pelo que há cinco equipas com quatro pontos: Sabugal, Vilanovenses, Manteigas, Fornos de Algodres e Trancoso. Resultados da jornada 2: Fornos de Algodres 2-1 Almeida Sp. Mêda 2-0 Desportiva do Soito Figueirense 1-2 Os Vilanovenses Trancoso 1-1 Manteigas Vilar Formoso 1-1 Aguiar da Beira Sabugal 5-0 Vila Cortez Folgou o S. Romão Por: Filipe Sanches

