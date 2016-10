3 Out 2016, 00:19h

Ninguém consegue parar o Sertanense Continua a demonstração de classe do Sertanense na Série E do Campeonato de Portugal, com cinco vitórias em cinco jogos e liderança isolada. A vítima deste domingo foi a União de Leiria, derrotada no seu estádio (2-3). O conjunto da Sertã está em grande e no próximo domingo recebe o Benfica e Castelo Branco, que é terceiro, depois de ter derrotado nesta ronda outra equipa do distrito, o Sernache, por 5-2. O Oleiros somou o primeiro ponto ao empatar no reduto da Naval (3-3). Na Série D, o Gouveia empatou na Anadia e segue em quinto. Por: Filipe Sanches