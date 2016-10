3 Out 2016, 00:12h

Sp. Covilhã consegue a primeira vitória no campeonato O Sp. Covilhã foi vencer, este domingo, ao estádio do Vitória de Guimarães B (1-2), naquele que é o primeiro triunfo dos serranos na edição deste ano da II Liga de futebol. O conjunto covilhanense entrou bem na partida, ameaçou várias vezes e abriu mesmo o marcador à passagem dos 34 minutos, com um golo de Chaby. No segundo tempo, foi Davidson a faturar o segundo. A partir daí, os minhotos reagiram, mas o máximo que alcançaram foi o tento de honra, aos 90 minutos. O Covilhã continua na penúltima posição, mas ganha moral antes de três jogos em casa: já quarta-feira com a Académica, domingo com o Famalicão e dia 16 com o Freamunde. Por: Filipe Sanches