30 Set 2016, 16:03h

A dança da Tranca DA CAPELINHA, a Senhora Santa Luzia vê e abençoa os crentes, ouvindo-lhes os cânticos religiosos de elogio, os pedidos, as promessas. Muitos fiéis celebram a fartura das uvas, ou rogam melhores anos à Senhora. Mesclando o profano e o sagrado, textos de autores desconhecidos imploram bem-estar, a luz: “Senhora Santa Luzia / Vizinha do Castelejo./ Dai-me vista aos meus olhos, / Que eu, ceguinha, não vos vejo. Quadras que passaram de boca a orelha e dizem as cumplicidades entre gentes e a Senhora. No bulício do arraial, a procissão assinala o términus da festa sagrada; irrompe, depois, o colorido profano. Velhos ritos de fertilidade, em torno das vindimas, estão guardados no terreiro e adro da capela. Merendas com cherovias, beringelas, peixinhos da horta, ovos verdes, galinha e coelho fritos, arroz doce, leite-creme e melancias docinhas, vermelhas, mordidas para saciar sedes, cumpriam o pecado da gula que as Senhoras das romarias sempre perdoaram. As oradas tornadas espaços de subversão, eram lugares eleitos por moçoilas formosas e jovens garbosos que cantavam desde D. Dinis: Mia madre velida / Vou m’a la bailia / Do amor. Cenas de encantamento mostravam no baile raparigas ingénuas-de-mão-cheia, e as desafiadoras, irreverentes, maliciosamente conscientes do seu poder de sedução. Bem talhadas – asadinhas as qualificariam mais tarde -, louçãs buscavam o prazer da dança e o amor. O enamoramento nascia ali, pertinho da ermida, da fonte e sob árvores floridas… como queriam os poetas. Em tempos de folia, mostravam a mestria do canto, da dança e disputavam o pódio das melhores bailadeiras. Ouvindo as flautas, de som harmonioso dedilhado e soprado, que se tornaram elite entre os instrumentos musicais – sonatas de Bach e Haendel incluem-nas – deleitavam-se na romaria, cachopas garridas, em traje de ver a Deus. Dialogavam com a percussão de adufes, com irmãos em todo o mundo, tocados por mulheres que ensinavam: As armas do meu adufe / São de pau de laranjeira /Quem houver de tocar neles / há de ter a mão ligeira //. No tamborim quadrado, soalhas e sementes avivavam a sonoridade. Com o adufe, que entra cedo na tocata tradicional, ritmavam o canto. Miriam, irmã de Moisés bíblico, cantava e dançava com outras companheiras o bem da vida e marcavam o compasso com o tamborete, o estalido dos dedos, o sapateado; os rodopios, as idas ao centro, os cadeados… rodando, rolando, enrolando, arrebatavam os jovens. Não ouço um adufe que não lembre a dança da tranca de Silvares que deleitava na Santa Luzia, a romaria de luz e devaneios. Estou a vê-los: no início, os pares a dançar um arremedo de valsa, enlaçados; formam uma roda… Retiram-se uns… ficam os melhores: um jovem garboso, uma moçoila bonita… Bons dançadores convidam todos a tentar o baile. Ela e ele! Agora, o rapaz está numa pontada tranca, ela na outra… na tentação do risco. A linguagem é de entendimento amoroso. Ou parece. Mas eis que outra moça se perfila. Duas mulheres, a tranca ao centro... Iniciam um despique felino afrontando o uso e abuso de sempre competir à moça ser discreta, de olhos baixos, pudica, precavida. Ousava: - Aqui, quem dança melhor sou eu! Se desnudar as palavras era difícil, que dizer do bailar daquele jeito, o pé ora de um lado, ora do outro, em ritmo frenético, para a frente e para trás, sem tocar na tranca, ir ao centro e afastar-se, a saia a adejar elevada, atrevida, desaforada… Na outra ponta, provoca a rival, cabeça erguida, o pé a bater com força. Sapateia com orgulho e saber. Entra afoita do lado de lá da tranca. E baila que baila, a primor, em consumada folia. O coração bate doido, a pular dentro do peito. A saia enfuna vaidosa, em rodopio ligeiro e baila, baila, fagueira a soltar tanto feitiço que endoida os… enfeitiçados. Sã loucura solta o corpo! E as moças, bailarinas arrebatadas, a rufar, a pelejar: - Aqui quem dança, sou eu! Ai! Já lhe caiu o lenço e soltaram-se os cabelos. A outra desaustinada, assanha-se: desata o lenço e atira-o para o chão. Estuda melhor a tranca; apressada solta o pé, ora de cá e de lá, para a frente e para trás, a saia estouvada voa… E replica: - Quem dança melhor sou eu! À sombra de árvores seculares, na festa de Santa Luzia, duas jovens conspiravam. Olhavam-nas de olhos incrédulos, a bater as mãos, castanholar os dedos, sapatear, numa cadência a lembrar o fandango no feminino, com coreografia mais espontânea e mais rica. As companheiras manejavam o adufe com destreza e ritmo, estimulavam discursos de romeiros jovens que só eles sabiam, só eles sabiam. Onde estava o amigo? Por perto. No final, as moçoilas abraçam-se e conformam-se, à espera… Na romaria, as uvas mordidas bago a bago, as tonalidades a adivinhar o advento do mosto novo anunciam luas cheias, em céu camponês… Maria Antonieta Garcia