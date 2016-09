30 Set 2016, 16:00h

Nossa querida cherovia A CHEROVIA voltou mais uma vez à cidade. Já foi tempo em que era ignorada ou só conhecida de alguns, levada para o rio ou para a serra em piquenique, transportada no farnel do caneleiro ou na alcofa do pandegueiro. Comida em tasca com um copo de vinho à tardinha era o melhor manjar do mundo. Timidamente começou a dar os primeiros passos de adulta, fora do círculo familiar. Foi rainha da Covilhã e hoje até tem uma confraria. O amor inusitado de um forasteiro alentejano, o professor Cavaco, levou-a a vestir-se bem. Antigamente usava o burel, agora sai airosa e despida, para mostrar o seu belo corpo núbil e cultural. A nona edição do Festival da Cherovia foi, naturalmente, diferente do ano anterior. Não assisti a tudo mas o que vi, comi e bebi, deixou-me rendido. E permitiu-me conhecer dois covilhanenses que teimosamente quiseram instalar-se na sua cidade para oferecerem o seu valor profissional. A cherovia ajudou-os a mostrar a sua competência . Oxalá apareçam todos os anos novos talentos aliados ao divino tubérculo! No alto de Santa Maria, em plena zona histórica, Joana Sena instalou o Cinco Atelier, numa antiga mercearia renovada. Designer de interiores, esta nossa conterrânea depois dos estudos feitos, veio abrir aqui este espaço outrora devoluto com uma amiga transmontana que é designer gráfica. Os olhos claros e entusiásticos de Joana dizem-nos que escolheu o Interior porque havia pouca oferta nas suas áreas. E que escolheram esta parte da cidade para trabalhar porque deve haver uma vida para lá do espelho que é o Pelourinho ou a parte baixa da Covilhã. Artesanato e design são pois os seus ramos. Uma aliança entre o tradicional e o moderno. Vi belíssimas meadas de fio colorido feito à mão , sandálias, candeeiros originais, e outros objectos singulares. Joana e a sua amiga estão instaladas há cinco meses neste atelier de Ali Babá e têm sucesso. Na noite de quinta-feira fui vê-las e a Joana com o seu maravilhoso sorriso operou logo ali um milagre: fez-me um crepe e introduziu-lhe depois um doce de cherovia com gengibre. Deliciei-me todo. O outro nosso conterrâneo que a cherovia fez sair do seu antro de panelas, tachos e sonhos, é o chefe Rosário. Este cozinheiro que patrona no seu restaurante “ Carnes e Sabores” , diante da praça de táxis, veio às Portas do Sol mostrar o seu savoir-faire. E que maestria! Comi a sua surpreendente e magnífica sopa de cherovia e fiquei entusiasmado com o seu golpe de mão. É uma sopa tradicional à qual se junta cherovia cozida à parte e triturada. O segredo está na junção e na quantidade de cherovia acrescentada. Diz-me ele ainda que fará uma demonstração da sua arte ao vivo, fritando a cherovia tradicional na manhã de sábado no Mercado Municipal, terceiro dia do Festival. Digo-lhe que vai ter um êxito enorme. O périplo de vida deste outro entusiasta é apaixonante. Aos 21 anos, foi sozinho para a Suíça e como trabalhador- estudante ingressou na Escola Profissional de Zurique onde tirou o curso de cozinheiro e escanção. Depois resolveu regressar à Covilhã e mostrar o que valia. Hoje só quer servir bem a sua cidade e dar-lhe uma bela gastronomia. A simpatia que irradia deste homem vocacionado para os fornos (aprendeu com a sua avô Ascensão que foi durante 35 anos cozinheira na Caixa de Previdência) é contagiante e quando apresenta a sua batata recheada com cherovia e queijo da Serra acredito logo no seu grande talento. Nessa noite de quinta-feira fiquei admirado também com a quantidade de estudantes universitários que rodavam entre barracas, palcos de música e portas de bares. « Cada estudante é um potencial embaixador da cherovia. E não esqueça, 75% dos alunos da UBI são deslocados», diz-me jubiloso o professor Cavaco, diante do Espaço Gourmet do chefe Rosário. E três dias depois quando lhe telefonei a perguntar quantas pessoas tinham passado pelo festival, ele todo orgulhoso disse-me: 35 mil! Abençoada cherovia que faz regressar os filhos pródigos e movimentar pessoas e apreciadores! Manuel da Silva Ramos