30 Set 2016, 15:57h



Não pensar: A solução?

PENSAR é, cada vez mais, uma atividade não só perigosa, como malquista e, fundamentalmente, indesejada. Perigosa, desde logo, porque se pode chegar à conclusão de que estamos errados – todos sabemos que é mais simples admitir que todos os outros estão errados do que aceitar o erro (a historieta do condutor que vai em sentido contrário na auto-estrada é o sinal claro desse medo coletivo, do facto ser , evidentemente, mais fácil calçar uns sapatos do que cobrir o mundo com um tapete) – malquista porque quem pensa é critico, duvida, não entra no aplauso fácil, descobre e diz que o rei vai nu; indesejada porque o importante é que haja colaboração e consenso, que não haja discussão dos caminhos, das ideias e das soluções. Como é bom, pensa o poder, que se reconheça que o que é difícil mandar e bom obedecer.

Não pensar tem uma consequência lógica: acaba-se por aceitar os conselhos e orientações dos outros, o que diminui o stress e torna mais “amigável” o ambiente.

Como então agir para que as pessoas (ou, pelo menos, o maior número delas) não pense, perguntam os defensores do pensamento único e/ou do pensamento ordenado que o mesmo é dizer do politicamente correto. Apesar de vivermos numa sociedade que admite todas as marginalidades, que diz não quer ter um padrão de normalidade, o certo é que tudo faz para que este exista. Daí que a resposta à questão formulada seja, não só fácil de dar, como até, ao longo dos tempos, já foi, por diversas vezes testada. Os resultados, no final, é que são sempre os piores.

O esquema é fácil de montar e não é difícil de executar. Necessário é, que o ser humano se sinta enquadrado num ambiente de pensamento dominante e disponível a ser adotado pelo conjunto, por haver uma ideia de corpo e grupo. É a solução das seitas, dos regimes ditatoriais e, tenhamos a coragem de o assumir, dos clubes de desporto.

Tudo está claro, a linha de ação é indiscutível, os “amigos” e os “bons” estão connosco e se assim, como é, então é porque enquadramos o bem e o pensamento correto.

Todavia a história mostra-nos que a fuga à divergência, à polémica, a procura de um pensamento único, surgem sempre nos momentos de crise – naqueles em que falta o pão – e em que as pessoas estão disponíveis para procurar a comodidade do grupo.

Vem isto a propósito com o histérico comportamento que o Conselho Europeu e alguns lideres tiveram para com Durão Barroso.

Durão Barroso – que sempre apoiei e a quem nunca pedi nada – mostrou sempre uma enorme capacidade de fazer pontes e de evitar conflitos., sem, contudo, abdicar das suas posições. Há na Europa Central um forte sentimento anti-americano. Estes, os americanos, são, por sistema, vistos como incultos, desrespeitadores, não convencionais, dizem o que pensam e, fundamentalmente, o que é inadmissível, são ricos e não se incomodam em o mostrar.

A velha Europa que se torce em maneirismos gongóricos, pensou que colocar a sua defesa nas mãos dos “ianques” era uma boa solução, pensou que era bom abrir o mercado às regras de concorrência total e global, pensou que desregular era muito vantajoso; mas pensava a velha Europa que tudo isso era compatível com uma cada vez maior intervenção de um estado social que cada vez era menos transparente – na mesma proporção em que o falhanço do apoio aos necessitados acontecia. Acabou como está.

Se José Manuel fizesse como outros fizeram – fosse presidente de instituições financeiras europeias (ou consultor do maior investidor mundial, como o socialista Gonzales é) , haveria – que isso há sempre – a crítica necessária mas facilmente ultrapassável e rapidamente esquecida (como se houvesse bancos bons e amigos e bancos maus e inimigos)

Mas não, Durão Barroso não aceitou o dictat do politicamente correto e foi trabalhar para um banco americano e logo o Goldman Sachs. O GS tem tudo o que as massas europeias precisam para sentir o espírito de corpo e puderem odiar - tem o nome que tem, está sediado em Nova York, presta serviços a diversos países e aos mais ricos do mundo, tem lucros astronómicos.

José Manuel, sei que não precisas de conselhos, mas não deixo de pensar e de sorrir quando me lembro que, como alguém dizia “a prática é o critério da verdade”.

Veremos, estou certo que todos seremos vivos quando tal acontecer – porque vai acontecer e depressa – uns quantos, hoje muito solícitos a atirar pedras, a dobrar a cerviz (se ainda souberem o que isso é) para te cumprimentarem e te poderem dar uma palavrinha.

Uma coisa tenho certa: não é com os atuais dirigentes da Europa que lá vamos a não ser que “o lá” seja a inevitável guerra que, cada vez mais, está mais próxima.

Se não ousarmos mudar, se não ousarmos viver de acordo com critérios de concorrência, verdade e transparência, continuaremos a viver neste mundo do faz de conta e a esconder a verdadeira solidariedade por detrás de propagandas inoperantes e ineficazes, mas… muito politicamente corretas.

Francisco Pimentel