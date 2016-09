30 Set 2016, 15:55h

Um dia o país vira. Ai vira, vira! TODOS aprendemos num dado momento da vida que a concentração excessiva numa pequena área acaba, quase sempre, em desgraça. Seja o prato que vira e tomba da mão derramando o conteúdo, seja o banco que alça projetando os ocupantes para o chão. O mais grave é que em qualquer caso não podemos invocar o desconhecimento dos sinais, nem das consequências. No final de 2015 o EUROSTAT sinalizava, ao nível da Europa o que o INE havia já constatado para Portugal: há uma elevada (demasiado elevada, digo eu) concentração de população nas grandes cidades, ultrapassando os 40%. A urbanização da população é um fenómeno progressivo e contínuo, nutrido ao longo de décadas. Fruto do paradigma económico prevalente, a vida longe das cidades e dos grandes centros apresenta atualmente inconvenientes que dificilmente as famílias podem ignorar. A ausência de recursos e oportunidades educacionais, culturais e desportivas, bem como a escassez de oportunidades profissionais e emprego efetivo – com a consequente carência de rendimentos para fazer face aos custos básicos indispensáveis para assegurar uma qualidade de vida digna num país desenvolvido no século XXI – afastaram as pessoas das áreas rurais, dando origem aos agora denominados territórios de baixa densidade. Um bonito eufemismo para descrever áreas desertificadas ou em risco de desertificação. O reverso da medalha são cidades atoladas de pessoas que, vivendo em condições bem longe das saudáveis em termos de saúde pública, exercem uma pressão descomunal sobre as infraestruturadas existente, as quais vão sendo distendidas até quebrarem por exaustão. Apesar destes sinais claros, em Portugal, os decisores preferem continuar a ignorar as consequências a médio e longo prazo deste desequilíbrio. Veja-se o que acontece ciclicamente com os serviços de saúde nas grandes cidades, os quais, numa situação de crise epidémica simples, como seja uma gripe, rapidamente esgotam a sua capacidade de resposta mostrando-se impotentes para dar uma resposta pronta e eficaz no momento crítico. Esta assimetria entre regiões tem reflexos a vários níveis. Utilizando como exemplo o ensino superior e analisando os resultados das colocações no concurso nacional de acesso de 2016, observamos que os seis institutos politécnicos e as três universidades localizadas no interior de Portugal concentram quase metade (46,7%) das vagas que ficaram por preencher a nível nacional. A situação é claramente mais alarmante no caso do Politécnicos, pois estes representam 40,6% (3257) do total de vagas por preencher a nível nacional e 87% dos lugares vacantes no interior. Já as universidades (Évora, Beira Interior e Trás-os-Montes e Alto Douro) representam apenas 6,1% dos lugares vagos, sendo que, neste grupo, o melhor desempenho corresponde à Universidade da Beira Interior (UBI) com apenas 1,72% no total de vagas por preencher a nível nacional e 3,7% das do Interior. Estes são dados que devem orgulhar a Beira Interior. Ainda assim, a região permanece estamos longe do ideal em termos de atratividade como demonstra o resultado recente do concurso para a colocação de médicos. Tomando como certo que a reversão desta realidade está longe de constituir uma prioridade para os decisores políticos centrais é crucial que a Beira Interior, as suas instituições, entidades, organizações e toda a comunidade permaneça unida e concentre esforços em apoiar não só a UBI, mas todos os que empenhadamente lutam para tornar a região habitável procurando impedir que, fruto da insuportável leveza da baixa densidade, um dia, o país vire e tombe. É que, depois de virar não valerá a pena vir chorar sobre o leite derramado. Paulo Duarte