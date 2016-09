Desporto (JF Diário)

30 Set 2016, 12:50h

Só Benfica C. Branco vai jogar fora na Taça de Portugal Na terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol, três equipas da região (Sp. Covilhã, Sertanense e Sernache) vão jogar em casa, enquanto o Benfica e Castelo Branco terá de viajar. Os jogos estão agendados para 16 de outubro. O conjunto da Covilhã recebe outra equipa da II Liga, o Freamunde. O Sertanense joga no seu estádio com o Tondela, da I Liga. O Vitória de Sernache vai receber o Vilafranquense, do Campeonato de Portugal. Também entre equipas do Campeonato de Portugal é o Cinfães-Benfica e Castelo Branco. Por: Filipe Sanches

