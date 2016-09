29 Set 2016, 16:48h

Zé do Sporting comprou a Torá com 400 anos Um empresário da Covilhã disse hoje que comprou a Torá (documento judaico) com mais de 400 anos, cuja descoberta foi recentemente divulgada pela autarquia local. “Fizemos ontem [na quarta-feira] a escritura no cartório”, afirmou em declarações à Lusa o empresário José Correia, conhecido como Zé do Sporting, que é proprietário de um conhecido restaurante na cidade como mesmo nome. A Câmara da Covilhã anunciou a 14 de setembro que tinha sido descoberta naquela cidade uma Torá com mais de 400 anos, em muito bom estado de conservação. "Estamos a falar de um documento muito, muito raro, podemos mesmo dizer que é uma joia da cultura portuguesa e da história sefardita mundial e portanto entendemos que é da maior importância darmos a conhecer esse documento", disse, naquela data, o presidente da Câmara Municipal, Vítor Pereira. O autarca explicou que este documento foi encontrado há cerca de 10 anos, durante a demolição de um edifício no centro da cidade, mas, na altura, o empreiteiro não terá tido consciência da importância do achado, limitando-se a guardá-lo. Ao tomarem conhecimento deste episódio, os técnicos do departamento da Cultural da Câmara foram analisar o achado, tendo encontrado um pergaminho com 30 metros de comprimento e 60 centímetros de altura, provavelmente escrito com tinta ferrogálica e com suporte de apoio em rolos de madeira'. Uma peça única, que está em muito bom estado de conservação e cuja autenticidade foi confirmada por Javier Castaño, professor e investigador no departamento de Estudos Judaicos do Instituto de Línguas e Culturas do Mediterrâneo e Oriente Próximo. José Correia explicou que adquiriu o referido documento por ser apreciador de antiguidades. “Eu sou fã de tudo o que é antigo e tenho várias coisas antigas”, afirmou, adiantando que este é o primeiro documento judaico que compra. José Correia rejeitou revelar o valor da transação e relativamente ao que pretende fazer com este valioso documento limitou-se a explicar que o seu objetivo é de que esta Torá permaneça na Covilhã. Na altura em que a descoberta foi divulgada, o município covilhanense especificou que tinha realizado um protocolo com o empreiteiro no sentido de que fosse a autarquia a guardar e a conservar a Torá, cuja posse continuaria a ser de quem o encontrou.