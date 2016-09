28 Set 2016, 15:41h



O que pode ver nos próximos dias na região

TEATRO

Concerto com o Coral Stella Vitae de Lisboa, no dia Mundial da Música, a 1 de outubro, às 18 horas, no Auditório do Centro Cultural Raiano, em IDANHA-A-NOVA. Para celebrar o Dia Mundial da Música, Confraria do Soventre de S. Miguel de Acha em colaboração com a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova e Junta de Freguesia de S. Miguel de Acha. O concerto contará também com a participação do Grupo de Cantares da ADEPAC de S. Miguel de Acha.

O humorista António Raminhos, leva à cena no Teatro Muncipal da COVILHÃ o espetáculo “As Marias”. Dia 1 de outubro, às 22 horas. Bilhetes a 10 euros e segunda plateia a 15 euros.

EXPOSIÇÕES

“Derme” de Luís Fernandes, um conjunto de obras de pintura, gravura e escultura realizadas entre 2007-2016, é a exposição que pode ser vista até

20 de novembro, no antigo edifício dos CTT, em CASTELO BRANCO.

Está patente até final do mês, no Museu Judaico de BELMONTE, a exposição de pintura “Energia em Colorido” (Energy In Colored) de Sara de Neyman. A mostra insere-se num conjunto de iniciativas que pretendem desenvolver-se no Museu Judaico valorizando e divulgando temas, artistas e celebrações judaicas ou de cariz judaico.

A galeria de exposições Tinturaria, no Rossio do Rato, Covilhã, acolhe a exposição de pintura “Caretas” de Nuno Mesquita, até 2 de outubro.

Até 30 de outubro, pode ver-se no Museu de Arte Sacra, na Covilhã, a exposição “Pedaços de uma Outra Arte”, em azulejo alicatado, da autoria do fundanense José Freire.

O Centro Ciência Viva da Floresta de PROENÇA-A-NOVA recebe até 30 de outubro “Insetos em Ordem”, uma exposição científica para todos os públicos sobre a biodiversidade de insetos comuns de fauna ibérica e europeia que inclui exemplares de uma coleção biológica pertencentes a mais de 50 espécies de insetos, referentes a 14 ordens.

INICIATIVAS

O Dia do Idoso é assinalado no FUNDÃO, no dia 1 de outubro, sábado, n’ A Moagem com um seminário intitulado “Novas formas de pensar a queda no idoso”. O programa contempla a bordagem de temas como O Envelhecimento Ativo: Um Desafio Para Todos, Prevenção da Queda: Realidades, a Atividade Física como Fator Protetor, A Nutrição no Idoso e a Suplementação com Vitamina D.

A ADETEIXO Associação de Desenvolvimento Local do TEIXOSO, com o apoio da União das Freguesias de Teixoso e Sarzedo, promove, no próximo dia 2 de outubro a partir das 12 horas, junto à Igreja Matriz da vila, a IV edição da Festa do Caldo do Forno. A animação está assegurada pela atuação do grupo de concertinas ”Fidalguinhos de Linhares” e do Grupo “Covimúsica” do GER Campos Melo. Haverá serviço de bar e barraquinhas com artesanato e outras artes.

Também no dia 1de outubro, pelas 17 horas, na Biblioteca Eugénio de Andrade no FUNDÃO, Cláudia Costa Bichinho lança a sua primeira obra literária, editada pela Chiado Editora com o título “A Degradação do Ser”.Trata-se da publicação da sua tese para a obtenção do grau de doutor em letras na Universidade da Beira Interior (A Degradação do Ser nos protagonistas das Narrativas O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, e A Metamorfose, de Franz Kafka) na qual obteve a classificação de 18 valores por unanimidade do júri.

Sob o lema “10 anos, 10 desejos, uma década de histórias”, o Centro Hospitalar da Cova da Beira promove de 3 a 9 de outubro a Semana do Bébé. Uma iniciativa que visa a melhoria da qualidade de vida e promoção da saúde infantil, e que para além de ser pioneira no país representa uma verdadeira aliança entre o Hospital e a Comunidade. Durante estes dias decorrem no FUNDÃO, COVILHÃ E BELMONTE várias iniciativas.