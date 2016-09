28 Set 2016, 15:37h

UBI na lista das melhores universidades do mundo A UBI integra a lista das melhores instituições de Ensino Superior do mundo, de acordo com o ranking elaborado pela Times Higher Education (THE). Esta é a primeira vez que a UBI surge nesta análise que é feita há 12 anos pela prestigiada publicação inglesa, refere a universidade da Covilhã em nota enviada à nossa redação. No ranking são avaliados 13 indicadores, de cinco grandes áreas. A UBI consegue os seus melhores resultados – dentro da média de todas as instituições participantes –, no item “Citações” e “internacionalização (docentes, alunos e investigação)”, tendo ainda sido analisados “Relação com as empresas”, “Ensino” e “Investigação”. A admissão na avaliação da Times Higher Education surge na sequência da entrada em outras listagens internacionais de que é exemplo o U-multirank, onde a UBI está representada há três anos consecutivos. Toda a informação na edição semanal. Por: Romão Vieira