28 Set 2016, 15:35h

Estudantes de medicina foram a Verdelhos "dar consulta" Boa parte dos habitantes confessam que não veem um médico há anos. Trinta estudantes de Medicina fizeram rastreios em Verdelhos (Covilhã) e falaram com crianças sobre o “medo das batas brancas”. Problemas de hipertensão e de obesidade foram os fatores de risco mais detetados no rastreio à saúde realizado por 30 estudantes da Universidade da Beira Interior (UBI) em Verdelhos. Perto de 30 futuros médicos instalaram-se no passado fim de semana com equipamentos de rastreio à saúde em Verdelhos, concelho da Covilhã. A ação, que começou na sexta-feira, apanhou muitos de surpresa mas que devagar foram-se aproximando daquelas três mesas e do grupo de jovens de bata branca. No centro da aldeia com pouco mais de 700 habitantes, José Gonçalves, 52 anos, está sentado, sozinho, num dos bancos do jardim, a olhar para aquela azáfama. A dada altura levanta-se e hesita. Minutos depois já está a participar no projeto “Rastreios à Beira Interior” que o MedUBI - Núcleo de Estudantes da Medicina da UBI que pretende promover os cuidados de saúde em locais mais distantes. Notícia completa na edição semanal. Por: Célia Domingues