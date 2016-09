28 Set 2016, 15:34h

Apresentadas 155 medidas para o Interior Empresas sedeadas no Interior que contratem desempregados terão apoios especifícos durante 36 meses. Um terço das 155 propostas da Unidade de Missão são estímulo à economia. A Unidade de Missão para a Valorização do Interior propõe um incentivo à mobilização territorial de pessoas, do litoral para o interior do país, quer tenham emprego ou em situação de desemprego. No conjunto das 155 medidas preparadas por aquele organismo, um terço estão vocacionadas para o estímulo à economia e criação de riqueza. Outras das medidas que constam do documento que será votado em Conselho de Ministro, previsivelmente no dia 6 de outubro, cria um apoio fiscal para as empresas que criem postos de trabalho no Interior do país. As empresas aqui sedeadas que contratem empregados de longa duração ou com mais de 42 anos de idade também estão no alvo de apoios a atribuir por um período de 36 meses. Toda a informação na edição semanal. Por: Célia Domingues