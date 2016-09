28 Set 2016, 15:31h

Novas vidas nas antigas escolas Fecharam por falta de alunos e estão a renascer como espaços reinventados para capelas, lares, clubes e associações. Onde havia gargalhadas, há agora silêncio. Muito silêncio e memórias. A antiga escola primária de Bogas de Baixo que fechou as portas por não ter alunos e volta a estar ao serviço da comunidade. Encerrou em 2003, reabriu alguns anos depois para ser centro de dia e é agora parte integrante do lar de idosos do Centro Social e Cultural daquela freguesia do concelho do Fundão. Acolhe 14 idosos de Bogas de Baixo e de outras aldeias vizinhas. Emília Roque já completou um século de vida mas é a mais comunicativa e bem-disposta. Fala pelos cotovelos. Por ela e pelos outros. Movimenta-se sem dificuldade e ainda vai sozinha à missa. É uma espécie de livro aberto, com muitas histórias para contar, precisamente num espaço onde centenas de crianças apreenderam a ler, escrever e contar. Fátima Justino frequentou aquela escola e, enquanto aluna, estava longe de imaginar que, trinta anos depois, voltaria àquele espaço onde foi “tão feliz” para cumprir a nobre missão de cuidar de idosos. Fá-lo com dedicação e diz que esse trabalho lhe permite estar permanentemente a aprender. “Já aqui aprendi muita coisa. Conviver com os idosos é uma espécie de escola da vida porque eles têm muito para nos ensinar”, afirma, adiantando que se sente realizada profissionalmente. Reportagem completa na edição semanal. Por: Lúcia Reis