27 Set 2016, 18:02h

Acidente com carrinha de trabalhadores faz um ferido grave e oito ligeiros Um ferido grave e oito moderados é o balanço do acidente ocorrido esta tarde na estrada nacional 18 junto aos antigos armazéns Santareno no Fundão. Uma carrinha de nove lugares transportando trabalhadores rurais que regressavam a casa despistou-se ao que tudo indica porque a condutora ter-se-á encandeado com o sol. A carrinha caiu numa ribanceira provocando os nove feridos. Três deles terão ficado encarcerados pelo que foi necessário acionar o desencarcerador dos bombeiros do Fundão. Neste momento ainda se procede à transferência dos feridos para os hospitais da região. No local estão bombeiros, GNR e muitas ambulâncias.