Castelo Branco mantém taxa mínima de IMI de 0,3% A Câmara Municipal de Castelo Branco aprovou em reunião extraordinária do Executivo Municipal na passada sexta-feira, dia 23 de Setembro, a manutenção da taxa de IMI de 0,3%, uma aplicação da taxa mínima prevista na lei que a Autarquia albicastrense mantém há já vários anos. Aprovado igualmente, foi a aplicação do IMI Familiar, que a Câmara Municipal de Castelo Branco aderiu no ano passado. Para 2017, o IMI Familiar implicará uma dedução fixa, de acordo com o agregado familiar. Assim, a dedução será de 20 euros, para famílias com um dependente, 40 euros para famílias com dois dependentes e 70 euros para famílias com três ou mais dependentes. Recorde-se que após comunicação da decisão à Autoridade Tributária por parte da Câmara Municipal de Castelo Branco, o mecanismo de atribuição das deduções é automático, sem necessidade de qualquer procedimento por parte dos sujeitos passivos que reúnam os requisitos para usufruir deste benefício fiscal.