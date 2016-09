27 Set 2016, 14:40h



Assembleia Municipal de Vila de Rei aprova apoios ao investimento no concelho

A Assembleia Municipal de Vila de Rei aprovou, por unanimidade, na reunião ordinária realizada a 22 de setembro, o Regulamento de Estímulos ao Investimento no Concelho de Vila de Rei, que pretende estimular o empreendedorismo, criando condições favoráveis e atrativas para a formação de novas empresas e de novos postos de trabalho.

De entre um vasto leque de apoios, através da atribuição de apoios, subsídios, isenções e/ou terrenos, destaca-se a concessão de 500€ por cada posto de trabalho criado. Esta medida será ainda acrescida em 10%, no caso de jovens empresários (entre 18 a 40 anos com, pelo menos, 50% do capital social da empresa). Ricardo Aires, Presidente da Autarquia Vilarregense, afirma que “o regulamento aprovado vai reforçar o apoio e o investimento do Município nos setores industrial, comercial, agroindustrial, agrícola e turístico no nosso Concelho."

Esta medida vai criar condições para um maior apoio à criação de novas empresas e novos postos de trabalho, essenciais para o crescimento económico e consequente desenvolvimento de Vila de Rei. irá beneficiar empresas que fixem ou possuam a sua sede no Concelho de Vila de Rei e que contratem, pelo prazo mínimo de um ano, trabalhadores em regime de horário completo, sendo que apenas os funcionários que residam efetivamente na área do Concelho de Vila de Rei poderão ser contabilizados para efeitos deste subsídio.

As medidas aprovadas no regulamento incluem ainda apoios como a isenção ou redução de taxas e preços municipais para a fixação de novas empresas ou novos investimentos em função do número de postos de trabalho criados, bonificação no pagamento de taxas e preços municipais para empresários que acolham estágios profissionais, apoios à modernização do comércio local, apoios à criação de plantações (oliveiras, medronheiros, carvalhos, nogueiras, castanheiros, pinheiras mansas, aveleiras, sobreiros ou azinheiras) ou apoios às exploraçõesagropecuárias (aquisição de animais ruminantes e apoio na construção/reconstrução de edificações destinadas a melhorar as condições de exploração agrícola), entre outros.

O regulamento aprovado "vai criar condições para um maior apoio à criação de novas empresas e novos postos de trabalho, essenciais para o crescimento económico e consequente desenvolvimento de Vila de Rei. Esperamos igualmente que esta aposta seja um crucial passo para a fixação de população no nosso Concelho e uma importante arma na luta contra a desertificação do interior do País", refere ainda o presidente Ricardo Aires em nota enviada pelo Município de Vila de Rei.

O Regulamento de Estímulos ao Investimento no Concelho de Vila de Rei pode ser consultado em www.cm-viladerei.pt.