Acordo de parceria firmado entre o IPG, Câmara do Fundão e Altran O Instituto Politécnico da Guarda (IPG), a Câmara Municipal do Fundão e a Altran Portugal firmaram, recentemente, um acordo de parceria que visa definir o âmbito e formas de colaboração tendo em vista a formação académica e profissional de quadros atuais ou potenciais da Altran, na área da computação móvel. Sem prejuízo de admissão de outros candidatos, o protocolo tem em vista a reconversão profissional para licenciados em Matemática, Física, Engenharia Civil e outras engenharias. Tendo em conta que o Instituto Politécnico da Guarda tem vindo a ministrar o Mestrado em Computação Móvel, vai – no contexto desta parceria – disponibilizar um conjunto de vagas a serem preenchidas por atuais quadros ou potenciais contratados da Altran Portugal. O curso, que se inicia no próximo mês de Outubro, será lecionado às sextas-feiras (no período da tarde) e aos sábados. De modo a complementar eventuais deficiências curriculares que os candidatos possam ter, o IPG permitirá, sem encargos adicionais, a frequência de algumas unidades extracurriculares, descritas no texto do mencionado protocolo. A Câmara Municipal do Fundão vai apoiar a frequência, pelos candidatos, do curso através da atribuição de dez bolsas de estudo. Tempo de leitura: 1 m Votar: 1

