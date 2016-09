27 Set 2016, 12:36h

Enforce e Escola Secundária Quinta das Palmeiras celebram Semana Europeia da Mobilidade Este ano, em parceria com a Escola Secundária Quinta das Palmeiras (ESQP), a Enforce desenvolveu uma ação para a promoção da Mobilidade Urbana Sustentável, organizando uma visita pedagógica à sua Estação Solar de Carregamento Rápido de Veículos Elétricos – InCh, que obteve recentemente a patente nos EUA. Esta iniciativa decorreu no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, que foi lançada em 2002 e, desde então, celebra-se anualmente de 16 a 22 de setembro. O objetivo foi dar a conhecer aos alunos do ensino secundário, no âmbito da disciplina de Ciências Físico-Químicas, a tecnologia aplicada na InCh, ou seja, a produção de energia elétrica a partir de células fotovoltaicas para utilização em carregamento de veículos elétricos.