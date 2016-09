27 Set 2016, 12:35h

Inscrições abertas

Piscinas Municipais Cobertas reabrem ao público no dia 1 de outubro Estão abertas as inscrições para a Escola Municipal de Natação. Os interessados poderão inscrever-se nas instalações das Piscinas Municipais Cobertas, informa em nota o Município do Fundão. As aulas terão início no dia 1 de outubro, dia em que as Piscinas Municipais Cobertas reabrem ao público. Os utentes terão diversas atividades ao seu dispor, nomeadamente natação para bebés, adaptação ao meio aquático, natação pura para jovens, natação para adultos e hidroginástica, sendo possível, ainda, fazer natação livre.