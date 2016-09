27 Set 2016, 12:30h

GUARDA 2000 revela potencial em jogo de preparação A GUARDA 2000 apresentou ontem a equipa de Futsal Feminino que irá participar no Campeonato Distrital, num jogo com a equipa da Casa do Benfica de Mortágua. O resultado final do jogo de apresentação foi 10-0 para a equipa da GUARDA 2000 e deixa perceber a diferença entre as duas equipas. Este jogo serviu também para demonstrar o potencial que a equipa possui, a ambição e o desejo de ganhar de todo o plantel, para além de demonstrar estar a assimilar os ensinamentos do treinador Hélder Jerónimo, um dos mais conceituados treinadores regionais. Até ao início do Campeonato Distrital, a equipa da GUARDA 2000 irá realizar mais dois jogos de preparação, com o GD Valverde (Fundão) e a AR Santo Cristo (Torre de Moncorvo). No dia 29 de outubro será a vez de disputar a 1ª Eliminatória da Taça de Portugal, numa deslocação até à ACD Milharado, arredores de Mafra.