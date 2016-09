26 Set 2016, 17:50h



Conferência do Pinhal debate o turismo de natureza

A associação Pinhal Maior em parceria com o Jornal do Fundão promove, em Proença-a-Nova, no próximo dia 7 de outubro uma conferência cujo tema central será "Turismo de Natureza no Berço da Lusitânia". A sessão de abertura incluirá, como prato forte, a apresentação do livro "Peregrinação Interior ao Berço da Lusitânia" de Camilo Mortágua, seguindo-se duas mesas-redondas, a primeira sobre a evolução económica e histórico-cultural do território do Pinhal e a segunda sobre o Turismo de Natureza, que caminhos comuns para uma Região.

A Unidade de Missão para a Valorização do Interior, o Turismo do Centro e os vários municípios que integram o Pinhal, com a colaboração de personalidades conhecedoras da região, debaterão o perfil de um território que, também alicerçado na sua história, no seu ADN e na sua especificidade, convoca os municípios em causa a envolverem-se na exploração, em rede, de uma das suas grandes riquezas comuns, isto é, o Turismo de Natureza, ainda não suficientemente explorado.