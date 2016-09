Desporto (JF Diário)

25 Set 2016, 23:39h

Águias do Moradal e Trancoso abrem campeonatos com goleadas Arrancaram este domingo os distritais de futebol de Castelo Branco e Guarda, com duas equipas a mostrarem veia goleadora e a assumirem as respetivas lideranças. Liga Bricomarché Castelo Branco - jornada 1 Proença-a-Nova 1 – IPCB 0 Pedrógão São Pedro 2 – UD Belmonte 1 Vila Velha Ródão 0 – Águias Moradal 3 Atalaia Campo 1 – Académico Fundão 0 CD Alcains – CU Idanhense (adiado para5 de outubro) Folgou: AD Estação I Divisão Distrital da Guarda - jornada 1 Manteigas 1 – Vilar Formoso 0 Vila Cortês 0 – Trancoso 4 Vilanovenses 1 – Sporting Sabugal 1 Soito 1 – Figueirense 0 Almeida 2 – São Romão 1 Aguiar Beira 2 – Fornos Algodres 2 Folgou: Mêda Por: Filipe Sanches

