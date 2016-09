25 Set 2016, 23:33h

Quatro equipas da região apuradas na Taça de Portugal Sp. Covilhã, Sertanense, Benfica e Castelo Branco e Vitória de Sernache serão os representantes da Beira Interior na terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol, depois de terem ganho os jogos deste domingo. Apenas o Alcains e o Gouveia ficaram pelo caminho. Os alcainenses, do distrital de Castelo Branco, não tiveram grandes hipóteses, em casa (0-4), frente ao Limianos, do Campeonato de Portugal (CP). Os gouveenses também foram derrotados no seu estádio pela histórica Académica, mas apenas pela margem mínima (1-2). Numa ronda de algumas dificuldades para as equipas da II Liga, também o Sp. Covilhã teve de suar a camisola no terreno do Joane, do distrital de Braga, vencendo apenas com um golo (0-1) de Davidson. Também do distrital de Braga, o Santa Eulália foi eliminado na visita ao Benfica e Castelo Branco (3-1). As equipas do Pinhal sofreram para passar. O Sertanense derrotou o Lusitano por 2-1 após prolongamento, enquanto o Vitória de Sernache teve de ir até às grandes penalidades (1-1; 3-4) na Madeira, frente ao Camacha. Por: Filipe Sanches