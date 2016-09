21 Set 2016, 22:15h

Sp. Covilhã derrotado pelo FC Porto B São já sete a jornadas disputadas e nenhuma vitória. O Sp. Covilhã, penúltimo classificado, continua a marcar passo na II Liga de futebol e esta quarta-feira foi derrotado na visita à equipa B do FC Porto (1-0). Os serranos entraram literalmente a "dormir" e sofreram o golo aos sete minutos, por Graça, num lance em que o ataque portista teve muitas facilidades. Logo no minuto seguinte, Tomás Podstawski dispôs de uma grande oportunidade para dilatar a vantagem para os 'azuis e brancos', num cabeceamento à boca da baliza que saiu por cima da barra, depois de um cruzamento de 'trivela' de Rúben Macedo. O futebol foi lento a parir daí e só na segunda parte voltou o perigo. O primeiro lance foi aos 54 minutos, num remate de Galeno dentro da área, para uma defesa difícil com os pés de Hugo Marques. Aos 72 minutos surgiu a primeira oportunidade do Sporting da Covilhã, num remate dentro da área de Ofori, para uma grande defesa de Gudiño, tendo os três remates e recarga dos serranos sido bloqueados pela defesa portista. As substituições de Filipe Gouveia mexeram com a equipa serrana, que, desde os 70 minutos até ao final da partida, pressionou e colocou em sentido o FC Porto, que encostou na sua área. Ainda assim, o bloco defensivo dos 'dragões' mostrou-se coeso e seguro até ao apito final, existindo apenas um remate em arco de Davidson, que passou perto da baliza de Gudiño. No final do encontro, o técnico serrano, Filipe Gouveia, lamentou que a sorte continue afastada da equipa, elogiou a "exibição da equipa na segunda parte" e mostrou confiança: "Mais tarde ou mais cedo, há de chegar a vitória. A equipa trabalha bem, trabalha muito e a sorte não pode estar sempre de costas voltadas." O próximo jogo do Covilhã é domingo, no reduto do Joane, para a Taça de Portugal. FICHA Jogo no Estádio Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia. FC Porto B - Sporting da Covilhã: 1-0. Ao intervalo: 1-0. Marcador: 1-0, Graça, 7 minutos. Equipas: - FC Porto B: Gudiño, Fernando Fonseca, Jorge Fernandes, Chidozie, Inácio (Rui Moreira, 69), Omar Govea, Graça, Tomás Podstawski (Fede Varela, 23), Raul (Galeno, 29), Areias e Rúben Macedo. (Suplentes: Diogo Costa, Ismael, Rui Pedro, Rui Moreira, Fede Varela, Sérgio Ribeiro e Galeno). Treinador: Luís Castro. - Sporting da Covilhã: Hugo Marques, Mike, Zé Pedro, Joel, Soares (Ofori, 62), Djikiné, Gilberto (Prince, 71), Diarra (Luís Pinto, 62), Harramiz, Ponde e Davidson. (Suplentes: Igor, Luís Pinto, Pintassilgo, Bokila, Prince, Zarabi e Ofori). Treinador: Filipe Gouveia. Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa). Ação disciplinar: cartão amarelo para Soares (20), Diarra (44), Fernando Fonseca (67), Chidozie (79) e Zé Pedro (90+3). Assistência: 350 espectadores Por: Filipe Sanches