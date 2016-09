21 Set 2016, 15:35h

Média acima de 18 e muita vontade de estudar na Beira Entre os estudantes com melhores médias a nível nacional também há quem escolha estudar no Interior. O JF foi conhecer alguns dos alunos com média superior a 18 que entraram para a UBI em primeira opção. E não são só futuros médicos... Sem surpresas, na Universidade da Beira Interior (UBI) o aluno que tem média mais elevada foi colocado no curso de Medicina. João Pais, 18 anos, entrou com 18,9. A ficha de candidatura deste estudante covilhanense não deixa margem para dúvidas: Seria colocado em todos os cursos que escolheu. Ana Azeredo, 18 anos, natural de Baião, distrito do Porto, foi colocada em primeira opção no curso de Ciências Biomédicas com média de 18,8 valores. Se não entrasse para este curso, certo era que entraria para a UBI, já que as restantes opções foram todas preenchidas por cursos desta instituição. Não sendo da região, a escolha de Ana Azeredo até poderia surpreender se não estivesse relacionada com questões pessoais e familiares. Segurança, foi algo que José Fernandes, 19 anos, natural de Guimarães, também encontrou na cidade onde estuda desde o ano passado, por influência de uma tia. Da segunda à sexta opção, José Fernandes escolheu a Universidade do Minho e a Universidade do Porto, que ficam mais perto de casa, reservou a primeira opção para o curso de Ciência Política e Relações Internacionais da UBI. Naturalmente foi colocado e não esconde a satisfação. No bilhete de embarque com o nome de João Amaral para a viagem que agora começa como aluno do curso de Engenharia Aeronáutica está inscrita a média de 18,10. Ou seja, este estudante, natural de Paredes, e que fez todo o percurso escolar no Porto, tinha entrada garantida em vários cursos das engenharias. Escolheu a UBI, antes mesmo de saber que a média do curso de Engenharia Aeroespacial do Instituto Superior Técnico subiria até aos 18,5 valores, destronando aliás a Medicina no que às médias mais altas diz respeito. Toda a reportagem na edição semanal. Por: Catarina Canotilho