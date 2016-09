Sociedade (JF Diário)

21 Set 2016, 15:29h

Que futuro para as adegas cooperativas? Beira Interior tem cinco adegas cooperativas. A da Covilhã está moribunda e a de Pinhel é um caso de sucesso. Qual é o papel das adegas nos dias de hoje? “A confiança é o petróleo das adegas cooperativas”. Quem o diz é o presidente da Adega Cooperativas de Pinhel, um dos organismos cooperativos de maior sucesso na Beira Interior. As palavras de Agostinho Monteiro resumem, no essencial, a dicotomia entre o sucesso e o insucesso das cooperativas. A matéria-prima ou a falta dela determina, em boa parte, a saúde daqueles organismos. Algumas cooperativas não resistiram às mudanças e acabaram por morrer. Outras, como a Adega Cooperativa da Covilhã, sobrevivem no fio da navalha, atoladas em dívidas e sem a confiança dos associados. Sem uvas para transformar em vinho não há adega cooperativa que resista. Mais informação na edição semanal. Por: Lúcia Reis

Tempo de leitura: 1 m Votar: 1

2

3

4

5 Obrigado pelo voto Resultado: 35 Votos 105 Votos Diga o que pensa sobre esta notícia. O seu comentário será publicado online após aprovação da redacção. Gostei Concordo Sem Opiniao ... Muito Pouco Nao Gostei Indiferente Sem Opiniao ... Plenamente Parcialmente Discordo Indiferente Comentários Nome Email Código de Verificação Insira os algarismos da figura