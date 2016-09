21 Set 2016, 15:27h

Descoberta Torá com 400 anos Uma Tóra (documento judaico) com mais de 400 anos que foi descoberta na cidade da Covilhã vai estar exposta nos Paços do Concelho, já a partir de amanhã e até final do mês. A descoberta deste importante documento histórico, que se mantém em muito bom estado de conservação foi revelada, quinta-feira, em conferência de imprensa, pelo presidente da Câmara, Vítor Pereira. O autarca explicou que a Torá foi encontrada há cerca de 10 anos, durante a demolição de uma casa no centro da cidade (junto à Igreja de São Francisco), mas, na altura, o empreiteiro responsável pela obra não terá tido consciência da importância da peça. Limitou-se a guardá-la embrulhada num lençol e num plástico. Ao tomarem conhecimento deste episódio, os técnicos do departamento de Cultura da autarquia pediram ao empreiteiro para analisarem o achado. Por: Catarina Canotilho