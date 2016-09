21 Set 2016, 15:22h

O JF falou com o atleta

Gabriel Macchi brilha nos paralímpicos Atleta do GCA Donas foi o melhor português da maratona paralímpica, apesar da repescagem tardia. Tal como acontecera em Londres em 2012, o fundanense Gabriel Macchi conquistou no Brasil um diploma olímpico, fruto do sexto lugar alcançado domingo, dia 18, na maratona, prova que encerrou os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro’2016. Sem a convocatória inicial e sem o estágio de grupo, o fundanense não fez “a preparação ideal”, tendo ficado pela “preparação mínima”. Ainda assim, encheu-se de brio e honrou o seu palmarés, repetindo o sexto lugar de Londres’2012. “Muito bom o sexto lugar, tendo em conta essas condicionantes e a lesão que sofri em março. Para além disso, no dia da prova, no Rio de Janeiro, estavam 30 graus de temperatura e 80/90 por cento de humidade, o que causa enorme desidratação", disse o atleta. Toda a reportagem na edição semanal. Por: Filipe Sanches