21 Set 2016, 15:19h



O que pode ver nos próximos dias na região

O JF recomenda: Emmy Curl é a senhora que se segue no palco da Moagem no FUNDÃO. Integrado na iniciativa “Sons à Sexta” a cantora Emmy Curl. Dia 7 de outubro, às 22 horas. Bilhetes a cinco euros.

TEATRO

Concerto com o Coral Stella Vitae de Lisboa, no dia Mundial da Música, a 1 de Outubro, às 18 horas, no Auditório do Centro Cultural Raiano, em IDANHA-A-NOVA. Para celebrar o Dia Mundial da Música, Confraria do Soventre de S. Miguel de Acha em colaboração com a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova e Junta de Freguesia de S. Miguel de Acha. O concerto contará também com a participação do Grupo de Cantares da ADEPAC de S. Miguel de Acha.

O humorista António Raminhos, leva à cena no Teatro Muncipal da COVILHÃ o espetáculo “As Marias”. Dia 1 de outubro, às 22 horas. Bilhetes a 10 euros e segunda plateia a 15 euros.

MÚSICA

A IV edição do Festival Rock Remember CASTELO BRANCO realiza-se este ano no dia 24 de setembro, pelas 21 horas no Pavilhão da Associação do Valongo. A entrada é gratuita. Na edição deste ano participam algumas das bandas mais emblemáticas do concelho que animaram várias gerações, entre as quais Ponto Final, Vértice, Feet, Feedback, entre tantos outros

EXPOSIÇÕES

A Sala da Nora, no Cine-Teatro Avenida de CASTELO BRANCO, recebe a exposição “Os despojos do Dia”, de Rui Dias Monteiro. Este é um trabalho que reúne fotografia e poesia, realizado na Ilha de São Vicente em Cabo Verde. A exposição estará patente, de terça-feira a domingo, das 14 às 19 horas até ao próximo dia 25 de setembro. A entrada é gratuita.

“Derme” de Luís Fernandes, um conjunto de obras de pintura, gravura e escultura realizadas entre 2007-2016, é a exposição que pode ser vista até

20 de novembro, no antigo edifício dos CTT, em CASTELO BRANCO.

Está patente até final do mês, no Museu Judaico de BELMONTE, a exposição de pintura “Energia em Colorido” (Energy In Colored) de Sara de Neyman. A mostra insere-se num conjunto de iniciativas que pretendem desenvolver-se no Museu Judaico valorizando e divulgando temas, artistas e celebrações judaicas ou de cariz judaico.

A galeria de exposições Tinturaria, no Rossio do Rato, Covilhã, acolhe a exposição de pintura “Caretas” de Nuno Mesquita, até 2 de outubro.

Até 30 de outubro, pode ver-se no Museu de Arte Sacra, na Covilhã, a exposição “Pedaços de uma Outra Arte”, em azulejo alicatado, da autoria do fundanense José Freire.

O Centro Ciência Viva da Floresta de PROENÇA-A-NOVA recebe até 30 de outubro “Insetos em Ordem”, uma exposição científica para todos os públicos sobre a biodiversidade de insetos comuns de fauna ibérica e europeia que inclui exemplares de uma coleção biológica pertencentes a mais de 50 espécies de insetos, referentes a 14 ordens.

INICIATIVAS

O Município do Fundão organiza, no último sábado de cada mês, entre as 8 e 30 e as 17 horas, na Praça Velha, na cidade do FUNDÃO, o Mercado de Trocas e Usados. No sábado, dia 24 de setembro, irá decorrer mais uma edição. Esta iniciativa tem como objetivo promover a venda, compra e troca de objetos que as pessoas têm em casa e que já não querem.

O Bloco de Esquerda de Castelo Branco, Portalegre e Santarém, promove no sábado, dia 24 de setembro uma Marcha pelo Tejo que percorrerá os três distritos com momentos em Vila Velha de Ródão, Arneiro (Nisa), Abrantes e Torres Novas com intervenções no almoço e no comício de encerramento do meteorologista e activista dos movimentos Tejo Seguro e Romãs Também Resistem, Manuel Costa Alves, da vereadora de Torres Novas, Helena Pinto e dos deputados da Assembleia da República Jorge Costa, Carlos Matias, Pedro Soares (Presidente Comissão Parlamentar do Ambiente) e Catarina Martins (Coordenadora Nacional do Bloco de Esquerda).

Sob o lema “10 anos, 10 desejos, uma década de histórias”, o Centro Hospitalar da Cova da Beira promove de 3 a 9 de outubro a Semana do Bébé. Uma iniciativa que visa a melhoria da qualidade de vida e promoção da saúde infantil, e que para além de ser pioneira no país representa uma verdadeira aliança entre o Hospital e a Comunidade. Durante estes dias decorrem no FUNDÃO, COVILHÃ E BELMONTE várias iniciativas.