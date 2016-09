21 Set 2016, 15:14h

EDITORIAL



O outono da nossa saudade

Porque faz parte de nós. Porque há muito que, por aqui, encaramos a partida como algo de inevitável, ficando apenas a saudade como abrigo.

Adivinha-se o outono e, com ele, o regresso a uma certa normalidade. O encarreirar do quotidiano faz-se de forma lenta e pausada, sem que se esqueçam as memórias de um verão ainda demasiado próximo. É o regresso ao repouso dos dias, à morosidade das coisas feitas de rotinas, palavras e paisagens. Os emigrantes regressaram aos países de acolhimento e muitas das ruas das aldeias da Beira voltaram a estar entregues ao silêncio. Em breve virá a saudade a ocupar o lugar das memórias ainda presentes de mais um verão de reunião das famílias. Virá, inevitável, para dar o braço ao silencioso uivo do despovoamento. A saudade não vingará nas ruas omissas, mas, sim, nas últimas casas ainda habitadas, lidas à distância, nesta vasta paisagem, pelas chaminés que, em breve, irão fumegar à medida que o outono se instala e o inverno se anuncia. Uma saudade que não se apregoa, mas que se sente no interior de cada um, no recato de cada casa. Tantas vezes em silêncio e entregues à solidão. Esta imagem de um certo Interior tem pouco de idílico quando nos atrevemos a olhar para além das ternas paisagens que invadem os sentidos quando partimos em busca do perene sossego que vagueia por estas serranias semiabandonadas, plenas de lugares e lugarejos de beleza única. Sim, estes são lugares de espanto mas são, sobretudo, lugares de memórias distantes, de tantas histórias de partidas e ausências a que poucos ligam para além da curiosidade efémera de quem olha para estes territórios pela primeira e única vez como quem olha para uma montra de uma loja com os produtos em saldo. E é nesta atitude que se pode ler, também, uma das razões fundamentais para tanta vacuidade na ação, depois de profusas declarações de amor ao Interior.

Mas voltemos a estes lugares de ausência dispersos por esta Beira. Nesta edição do Jornal do Fundão há uma fotografia que, talvez, possa passar à margem da atenção de muitos leitores. Ela está publicada no fundo da página 20. A legenda esclarece: “Cerca de 130 portugueses originários de Bogas de Cima, Bogas do Meio, Malhada Velha, Descoberto e Boxinos e emigrados na Suíça reuniram-se num convívio no dia 4 de setembro. Foi uma jornada de confraternização entre amigos e conterrâneos e que serviu para matar saudades.” Provavelmente se a mesma iniciativa ocorresse hoje nestas mesmas aldeias do concelho do Fundão, pouco mais se acrescentaria a tão relevante número de convivas. Neste profundo itinerário da saudade que percorremos, recebemos o testemunho de um momento que uniu portugueses a milhares de quilómetros. Aquilo que os une? As raízes e a saudade. O mesmo que nos une a eles, neste lado, precisamente onde a longa jornada teve início. Neste outono que volta a marcar o regresso ao trilho da saudade, talvez devêssemos aprender a olhar para este Interior e para este silêncio para além das ofuscantes aparências. Olhemos para esta fotografia e leiamos esta saudade que origina e alimenta esta inquebrável ligação entre quem ficou e quem teve que partir. Porque foi neste longo trilho que se forjou muito daquilo que somos, muitas das nossas esperanças e angústias. Porque a saudade no coração e o silêncio nas ruas fazem parte de nós. Porque há muito que encaramos a partida como algo de inevitável, ficando apenas com a saudade como abrigo.

Por: Nuno Francisco