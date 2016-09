19 Set 2016, 15:17h

Politécnico de Castelo Branco aboliu a praxe A Associação Académica do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) aboliu a praxe nas seis escolas da instituição, substituindo-a por ações culturais e de solidárias de integração. "Abolimos por completo a palavra praxe e esta será substituída pela integração pura e dura e irá ao encontro daquilo que o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, transmitiu na sua carta", disse hoje à agência Lusa o presidente da Associação Académica do IPCB, Carlos Frederico. PUB Este responsável explicou que, no domingo, esta decisão foi tomada, por unanimidade, e adiantou que as atividades de integração vão ser reguladas por um departamento de associações académicas e que a sua fiscalização fica a cargo das respetivas associações de estudantes (AE) de cada uma das seis escolas do IPCB. "Foi feito um alerta [sobre praxes] que foi compreendido por todas as estruturas do IPCB. Somos contra práticas ofensivas e de humilhação dos novos alunos. Nós [associação académica], a par das AE, estruturamos um plano de atividades lúdicas, culturais e solidárias, de cariz público", disse. Carlos Frederico adiantou ainda que cada uma das escolas que integra o IPCB tem o respetivo plano de atividades para integração dos novos alunos e reforçou o total repúdio sobre quaisquer atividades que possam lesar física ou psicologicamente os novos alunos da instituição.