19 Set 2016, 12:25h

"Os Verdes" exigem encerramento da central nuclear espanhola de Almaraz O partido ecologista "Os Verdes" (PEV) exigiu o encerramento da central nuclear espanhola de Almaraz depois da revelação feita sobre o uso de peças produzidas numa fábrica com irregularidades nos dossiês de controlo de qualidade. "Os Verdes exigem o encerramento desta central nuclear [Almaraz] face a todos os elementos de insegurança que já se conhecia, acrescendo agora esta revelação do Conselho de Segurança Nuclear de Espanha", referem os ambientalistas, em comunicado enviado à agência Lusa. O Conselho de Segurança Nuclear (CSN) espanhol revelou, num comunicado divulgado na passada quinta-feira, que a central nuclear de Almaraz, junto à fronteira portuguesa, usa peças produzidas numa fábrica com irregularidades nos dossiês de controlo de qualidade, mas garantiu que não constituem motivo para as retirar de funcionamento. As peças provenientes da forja com irregularidades foram usadas para fabricar os geradores de vapor 2 e 3 da unidade 1 e o gerador de vapor 3 da unidade 2 da central nuclear de Almaraz, bem como os geradores de vapor 1 e 2 da unidade 1 e o gerador de vapor 1 da unidade 2 da central nuclear de Ascó. Também está em causa o rebordo da tampa do reator da unidade 2 de Almaraz. O PEV reafirma que a central nuclear espanhola de Almaraz, situada a escassos 100 quilómetros da fronteira portuguesa, junto ao Tejo, "constitui um perigo iminente para as populações, para o território e para os recursos naturais tão fundamentais como é o rio Tejo".