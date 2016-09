19 Set 2016, 11:44h



Autarquia de Ródão oferece manuais e kits escolares a alunos do 1º, 2º e 3º ciclos

No âmbito da abertura do novo ano escolar, a Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, procedeu, pelo terceiro ano consecutivo, no dia 15 de setembro, na sede do Agrupamento de Escolas, à entrega da oferta dos manuais e materiais escolares necessários a todos os alunos do 1º, 2º ciclos, contemplando também, pela 1ªvez os do 3º ciclo do ensino, abrangendo cerca de 167 crianças, num investimento superior a 18 mil euros.

Numa altura onde cada vez mais se evidenciam as dificuldades económicas das famílias esta é uma medida de grande valor social e que representa um excelente contributo para auxiliar as famílias rodenses, potenciando uma poupança significativa que pode ser aplicada noutras necessidades da vida familiar.

A autarquia de Vila Velha de Ródão tem vindo a fazer um avultado investimento na educação, traduzido nos apoios suportados pela Câmara Municipal para todas as crianças residentes em Ródão, destacando-se a gratuitidade das creches, os transportes escolares, as refeições, o prolongamento de horários, as atividades extracurriculares, o apoio ao projeto educativo do Agrupamento de Escolas e a atribuição das bolsas de estudo, entre outras.

Com o objetivo de assegurar uma educação mais equitativa e de mais igualdade no acesso aos instrumentos educativos, numa etapa muito importante no crescimento de cada criança, a Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, apesar dos constrangimentos financeiros que assolam as autarquias, com a implementação desta medida, mostra-se sensível às dificuldades que as famílias vivem com os encargos escolares. Trata-se de uma ação direcionada para as famílias, integrada numa forte aposta na educação e na valorização escolar que constitui um claro apoio do Executivo Municipal na árdua missão de instruir e educar as crianças.