18 Set 2016, 19:28h

Alcains, Idanhense e Pedrógão entram a vencer na Taça de Honra O Alcains protagonizou o resultado mais inesperado da ronda inaugural da Taça de Honra José Farromba, ao vencer com "estrondo" na visita ao Águias do Moradal (0-3), assumindo assim a liderança no Grupo B. No mesmo grupo, Vila Velha de Ródão e Proença-a-Nova empataram (1-1), enquanto o IPCB folgou. Na Série A, o Idanhense venceu no terreno do Académico do Fundão (0-2) e o Pedrógão de S. Pedro foi ganhar (1-2) à Estação da Covilhã/UBI. No outro jogo, empate entre Atalaia do Campo e Belmonte (2-2). Em todas as partidas foram marcadas grandes penalidades no final, que apenas servirão para fazer eventuais desempates no fim da prova. Por: Filipe Sanches