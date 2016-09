Desporto (JF Diário)

18 Set 2016, 19:20h

Sertanense mostra como se faz O Sertanense continua em grande na Série E do Campeonato de Portugal, com quatro vitórias em quatro jogos, sendo líder isolado de uma tabela em que o Benfica e Castelo Branco caiu para terceiro. Os homens da Sertã derrotaram o Carapinheirense por 3-1 com relativa facilidade. Quanto ao Benfica e Castelo Branco, deixou-se surpreender em casa pelo Operário dos Açores (1-2). Também derrotados foram Oleiros e Sernache, igualmente em casa e pelo mesmo resultado (0-1), frente a Sp. Ideal e União de Leiria, respetivamente. Na Série D, o Gouveia foi goleado em casa pelo Águeda. Por: Filipe Sanches

